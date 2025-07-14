У рф, на шляху до магадану, зник вертоліт Мі-8 з п'ятьма людьми на борту
Київ • УНН
Вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Взлет" зник під час рейсу з охотська до магадану. На борту перебували три члени екіпажу та двоє техніків. Для пошуків задіяно літак Ан-26 та інший вертоліт Мі-8.
Вертоліт вилетів із селища охотськ у хабаровському регіоні рф; це був рейс повітряного судна авіакомпанії "Взлет", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У рф, на шляху зник вертоліт Мі-8 із трьома членами екіпажу і двома техніками на борту зник по дорозі з селища охотськ у хабаровському краї до міста магадан. Про це зараз пишуть росЗМІ. Для проведення пошукових заходів з було піднято літак Ан-26, який зараз прямує з магадану; також з охотська вилетів вертоліт Мі-8.
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