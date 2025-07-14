У рф, на шляху до магадану, зник вертоліт Мі-8 з п'ятьма людьми на борту

Вертоліт вилетів із селища охотськ у хабаровському регіоні рф; це був рейс повітряного судна авіакомпанії "Взлет", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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У рф, на шляху зник вертоліт Мі-8 із трьома членами екіпажу і двома техніками на борту зник по дорозі з селища охотськ у хабаровському краї до міста магадан. Про це зараз пишуть росЗМІ. Для проведення пошукових заходів з було піднято літак Ан-26, який зараз прямує з магадану; також з охотська вилетів вертоліт Мі-8.

Нагадаємо

Вертоліт Мі-24 ППО Білорусі 12 липня знищив російський ударний БпЛА "Гербера", який прямував до України.

У Керченській протоці розбився російський військовий вертоліт, ймовірно Ка-52.