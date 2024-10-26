Військовий вертоліт рф вірогідно зазнав катастрофи над Керченською протокою
Київ • УНН
У Керченській протоці розбився російський військовий вертоліт, ймовірно Ка-52. Інформація поширюється російськими пропагандистськими каналами, офіційного підтвердження наразі немає.
У Керченській протоці розбився російський військовий вертоліт. Про це пише канал Fighterbomber, передає УНН.
Деталі
російські пропагандистські пабліки пишуть, що роармія втратили над керченською протокою вертоліт - ймовірно Ка-52.
Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації та деталей події.
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