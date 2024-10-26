Военный вертолет рф вероятно потерпел катастрофу над Керченским проливом
Киев • УНН
В Керченском проливе разбился российский военный вертолет, вероятно Ка-52. Информация распространяется российскими пропагандистскими каналами, официального подтверждения пока нет.
В Керченском проливе разбился российский военный вертолет. Об этом пишет канал Fighterbomber, передает УНН.
Детали
российские пропагандистские паблики пишут, что роармия потеряли над керченским проливом вертолет - вероятно Ка-52.
Пока нет официального подтверждения этой информации и деталей происшествия.
Напомним
В августе спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над курской областью рф. Дрон попал в задний винт вражеской машины. Через несколько дней СБУ успешно поразила с помощью FPV-дрона второй российский вертолет в курской области.
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