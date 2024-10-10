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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака на военный аэродром рф "Ханская": там находилось сразу 57 самолетов и вертолетов рф

Атака на военный аэродром рф "Ханская": там находилось сразу 57 самолетов и вертолетов рф

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:57  •  5045 просмотра

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СБУ, ГУР и ССО атаковали военный аэродром «Ханская» в рф. На момент атаки там находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.

Атаку на военный аэродром рф «Ханская» осуществили дроны СБУ, ГУР и ССО. Во время атаки в аэропорту находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов. Среди них Су-34, Су-35 и Ми-8. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Собеседник отметил, что сколько из них уничтожено или повреждено пока устанавливается.

«Но уже известно, что на аэродроме масштабные пожары и детонация. Среди прочего, это подтверждается также спутниковым мониторингом. Местные власти объявили эвакуацию», - сообщил источник.

По данным наших источников, россия использует этот аэродром в Краснодарском крае (в 450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

«СБУ системно уничтожает военный потенциал рашистов. После каждой атаки у рф все меньше ресурсов, чтобы вести войну против нашего государства. Работаем над тем, чтобы у России не было ни ракет, ни самолетов, которые могут наносить удары по Украине», - заявил информированный источник в СБУ.

Собеседник также добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад «Шахедов» в районе Эйска. Там зафиксировано несколько сильных взрывов, которые вызвали пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников.

Источник в ГУР отметил, что на аэродроме «Ханский» дислоцируется российская 272-я учебная авиационная полоцкая авиационная база 2-го разряда краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.

Военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Собеседник сообщил, что в момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности:

  • Су-34 - 12 бортов;
  • Diamond DA42 - 2 борта;
  • Л-39 - 37 бортов;
  • Су-35С - 4 борта;
  • Ми-8 - 2 борта.

После взрывов на аэродроме «Ханский» на место происшествия выехали много карет скорой помощи и пожарных машин.

«Главное управление разведки продолжит уничтожать вражеский военный потенциал всеми доступными способами. Мы наращиваем собственные способности атаковать военные объекты оккупанта в глубоком тылу, поэтому россия пылает все масштабнее именно благодаря работе БПЛА украинского производства. Дальше будет», - сообщил собеседник в ГУР.

Дополнение

РосСМИ сообщали, что военный аэродром «Ханская» атаковали беспилотники в Адыгее, возле которого зафиксирован пожар.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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