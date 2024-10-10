Безпілотники атакували військовий аеродром "ханська" в адигеї
Київ • УНН
У районі станиці ханська під майкопом безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром. На аеродромі дислокується 272-а учбова авіаційна база краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків.
Військовий аеродром "Ханська" атакували безпілотники в адигеї, біля якого зафіксована пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в районі станиці ханська під майкопом безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром "Ханська". Інформацію про інцидент місцева влада поки що не коментує.
Аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської і за 6 км на північний захід від міста Майкопа. За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.
У ростовській області рф виникли пожежі27.09.24, 05:28 • 92066 переглядiв