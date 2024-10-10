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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  162588 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 03:01  •  4472 просмотра

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В районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники совершили атаку на военный аэродром. На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная база краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Военный аэродром "Ханская" атаковали беспилотники в Адыгее, возле которого зафиксирован пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники совершили атаку на военный аэродром "Ханская". Информацию об инциденте местные власти пока что не комментируют.

Аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от города Майкопа. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.

В ростовской области рф возникли пожары27 сентября 2024, 02:28 • 91674 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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