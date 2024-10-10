Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее
Киев • УНН
В районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники совершили атаку на военный аэродром. На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная база краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
Военный аэродром "Ханская" атаковали беспилотники в Адыгее, возле которого зафиксирован пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Сегодня в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники совершили атаку на военный аэродром "Ханская". Информацию об инциденте местные власти пока что не комментируют.
Аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от города Майкопа. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.
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