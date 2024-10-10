Атака на військовий аеродром рф "Ханська": там перебувало одразу 57 літаків та гелікоптерів рф

Атаку на військовий аеродром рф "Ханська" здійснили дрони СБУ, ГУР та ССО . Під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Співрозмовник зазначив, що скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється.

"Але уже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію", - повідомило джерело.

За даними наших джерел, росія використовує цей аеродром у Краснодарському краї (за 450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

"СБУ системо знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у рф все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні", - заявило поінформоване джерело у СБУ.

Співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад "Шахедів" в районі Ейська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.

Джерело в ГУР зазначило, що на аеродромі "ханскій" дислокується російська 272-а навчальна авіаційна полоцька авіаційна база 2-го розряду краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. сєрова.

Військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Співрозмовник повідомив, що у момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:

Су-34 ― 12 бортів;

Diamond DA42 ― 2 борти;

Л-39 ― 37 бортів;

Су-35С ― 4 борти;

Мі-8 ― 2 борти.

Після вибухів на аеродромі "ханскій" на місце події виїхали багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.

"Головне управління розвідки продовжить знищувати ворожий військовий потенціал усіма доступними способами. Ми нарощуємо власні спроможності атакувати військові об’єкти окупанта в глибокому тилу, тому росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БПЛА українського виробництва. Далі буде", - повідомив співрозмовник в ГУР.

Доповнення

РосЗМІ повідомляли, що військовий аеродром "Ханська" атакували безпілотники в адигеї, біля якого зафіксована пожежа.