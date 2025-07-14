Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
Київ • УНН
Вертоліт Мі-24 ППО Білорусі 12 липня знищив російський ударний БпЛА "Гербера", який прямував до України. Уламки дрона впали на території Гомельської області.
Вертоліт Мі-24 сил ППО республіки білорусь 12 липня атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України, пише УНН з посиланням на джерела в українській розвідці.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, вертоліт білоруських сил протиповітряної оборони під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону. Повідомляється, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.
Повідомляється, що у момент збиття російського БпЛА у повітряному просторі білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.
Доповнення
росія вночі запустила по України 4 ракети С-300/400 та 136 дронами, 61 з останніх збито, зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 місцях.