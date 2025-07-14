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Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
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Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
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Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Вертолет Ми-24 ПВО беларуси 12 июля уничтожил российский ударный БпЛА "Гербера", который направлялся в Украину. Обломки дрона упали на территории Гомельской области.

Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники

Вертолет Ми-24 сил ПВО республики беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа "Гербера", летевший в сторону Украины, пишет УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Детали

По данным собеседника УНН, вертолет белорусских сил противовоздушной обороны во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона. Сообщается, что обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области.

Сообщается, что в момент сбития российского БпЛА в воздушном пространстве беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Дополнение

россия ночью запустила по Украине 4 ракеты С-300/400 и 136 дронов, 61 из последних сбит, зафиксировано попадание 28 беспилотников в 10 местах.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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