61 з 136 російських дронів збито за ніч над Україною: деталі від Повітряних сил

росія вночі запустила по України 4 ракети С-300/400 та 136 дронами, 61 з останніх збито, зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них - "шахеди").

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ