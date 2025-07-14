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61 з 136 російських дронів збито за ніч над Україною: деталі від Повітряних сил

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

росія вночі атакувала Україну 4 ракетами С-300/400 та 136 дронами, з яких 61 було збито. Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 місцях.

61 з 136 російських дронів збито за ніч над Україною: деталі від Повітряних сил

росія вночі запустила по України 4 ракети С-300/400 та 136 дронами, 61 з останніх збито, зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них - "шахеди").

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Курська область
Донецька область
Повітряні сили Збройних сил України
С-400
Шахед-136
С-300
Україна
Tesla
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