61 из 136 российских дронов сбиты за ночь над Украиной: детали от Воздушных сил

россия ночью запустила по Украине 4 ракеты С-300/400 и 136 дронов, 61 из последних сбит, зафиксировано попадание 28 беспилотников в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Донецкой обл. (до 90 из них - "шахеды").

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ