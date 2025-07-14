61 из 136 российских дронов сбиты за ночь над Украиной: детали от Воздушных сил

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
Эксклюзив
06:03 • 302 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
04:09 • 18838 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 24024 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 46515 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 75693 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 97754 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 114102 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 105923 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 84054 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 234037 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.2м/с
50%
751мм
Популярные новости
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ13 июля, 21:48 • 13418 просмотра
Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС13 июля, 23:19 • 12881 просмотра
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве00:17 • 14677 просмотра
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»00:46 • 15089 просмотра
Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России02:10 • 10140 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 234037 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 229193 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 212309 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 231774 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 260582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 21429 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 20135 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 105923 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 71398 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 75117 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

61 из 136 российских дронов сбиты за ночь над Украиной: детали от Воздушных сил

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

россия ночью атаковала Украину 4 ракетами С-300/400 и 136 дронами, из которых 61 был сбит. Зафиксировано попадание 28 беспилотников в 10 местах.

61 из 136 российских дронов сбиты за ночь над Украиной: детали от Воздушных сил

россия ночью запустила по Украине 4 ракеты С-300/400 и 136 дронов, 61 из последних сбит, зафиксировано попадание 28 беспилотников в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Донецкой обл. (до 90 из них - "шахеды").

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф среди пострадавших дети14.07.25, 08:15 • 1352 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Курская область
Донецкая область
Военно-воздушные силы Украины
Ракетная система С-400
Шахед-136
Ракетная система С-300
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9