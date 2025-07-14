В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф среди пострадавших дети
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, 10 из которых сбили. В Днепровском районе трое пострадавших, среди них двое детей, а на Криворожье повреждена инфраструктура.
В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Днепровский район, где известно о трех пострадавших, среди которых двое детей, и Криворожье, где повреждена инфраструктура, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью агрессор направил на область беспилотники. 10 из них, по информации ВК, сбили защитники неба. Но есть и попадания в двух районах", - написал Лысак.
"В Днепровском пострадали три человека. Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина – "тяжелый", - сообщил глава ОВА.
По его словам, загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 авто, еще 4 – повреждены.
"На Криворожье также возник пожар. Повреждена инфраструктура", - сообщил Лысак.
Никопольщину, по его словам, российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Била по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам. Погибших и раненых нет.
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов11.07.25, 15:36 • 168408 просмотров