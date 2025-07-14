На Дніпропетровщині через нічну атаку рф серед постраждалих діти
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, 10 з яких збили. У Дніпровському районі троє постраждалих, серед них двоє дітей, а на Криворіжжі пошкоджено інфраструктуру.
У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Дніпровський район, де відомо про трьох постраждалих, серед яких двоє дітей, та Криворіжжя, де пошкоджено інфраструктуру, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах", - написав Лисак.
"У Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий", - повідомив голова ОВА.
З його слів, зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.
"На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура", - повідомив Лисак.
Нікопольщину, з його слів, російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає.
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов11.07.25, 15:36 • 168582 перегляди