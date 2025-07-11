росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов

Російські війська активізували наступальні дії, увійшовши в Сумську область для створення буферної зони. Також фіксуються поступові просування в Донецькій та Запорізькій областях, ворог намагається прорватися в Дніпропетровську область. Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

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Буданов зазначив, що російські війська активізували наступальні дії: минулого місяця вони увійшли в Сумську область, намагаючись створити буферну зону. Також фіксуються поступові просування в Донецькій та Запорізькій областях. Окрім того, армія рф намагається прорватися в Дніпропетровську область.

"Реально — ні, росія не зможе повністю захопити Донецьку область до кінця року", – сказав Буданов. За його словами, завдання росіян — оголосити про вхід у Дніпропетровську область і створити ще одну буферну зону глибиною до 10 км.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що бої з російськими окупантами відбуваються на Донеччині, а не на Дніпропетровщині. Росія намагалася поширити дезінформацію про бої в Дніпропетровській області.