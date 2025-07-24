В россии разбился пассажирский самолет Ан-24 с 46 людьми на борту: что известно об их судьбе

В россии с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 46 человек. Позже стало известно, что он разбился, сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Катастрофа произошла в амурской области: самолет следовал по маршруту хабаровск-благовещенск-тында. По словам собеседника "интерфакса", самолет "не прошел контроль" вблизи конечной точки маршрута. На борту находились 40 пассажиров, среди них - пять детей и шесть членов экипажа.

Также сообщается, что данный самолет принадлежит авиакомпании "ангара". По предварительным данным, на борту нет выживших.

На поиски самолета отправили спасательные группы и вертолеты. Сообщается, что обломки самолета уже нашли.

Среди причин авиакатастрофы называют ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и техническую неисправность.

Напомним

В хабаровском крае рф пропал вертолет Ми-8. На борту находились три члена экипажа и двое техников