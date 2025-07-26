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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Казахстані розбився військовий гелікоптер: що відомо

Київ • УНН

 • 296 перегляди

У Казахстані зник з радарів військовий гелікоптер EC-145 з трьома членами екіпажу на борту. Розпочато пошуково-рятувальні заходи, виявлено фрагменти повітряного судна.

Казахстані розбився військовий гелікоптер: що відомо

У Казахстані розбився військовий гелікоптер EC-145. За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони та МНС Казахстану.

25 липня 2025 року в Алматинській області в ході планового перельоту зник з радарів вертоліт EC-145 Сил повітряної оборони Збройних Сил Республіки Казахстан 

- йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу. Ведуться пошуково-рятувальні заходи із залученням сил та коштів Міністерства оборони та Міністерства з надзвичайних ситуацій.

За дорученням міністра оборони Республіки Казахстан на місце вилетіла спеціальна комісія для з'ясування всіх обставин.

Рятувальники МНС Казахстану виявили фрагменти повітряного судна, що ймовірно належить Силам повітряної оборони РК.

Повідомляється, що міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Казахстан продовжує цілодобову пошуково-рятувальну операцію щодо встановлення обставин інциденту з вертольотом Сил повітряної оборони Республіки Казахстан, з яким раніше було втрачено зв'язок у районі населеного пункту Отар.

На місці працюють рятувальники МНС. Задіяно спецобладнання: ехолоти, БПЛА та підводні дрони.

Доповнення

У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 із 46 людьми на борту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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