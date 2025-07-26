Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC

Жажда ярко-зеленого японского чая матча по всему миру истощает мировые запасы, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Матча-мания охватывает весь мир. Глобальная мода на матча подогревается социальными сетями: инфлюенсеры делятся советами по завариванию, отзывами и рецептами. Хештег "Matcha Tok" набрал десятки миллионов просмотров.

Растущая популярность матча также связана с туристическим бумом в Японии после пандемии, на фоне того, как слабая валюта страны делает её привлекательным направлением и повышает спрос на японские товары.

На фоне ажиотажа спрос на порошок резко растёт. Американский импортёр чая Лорен Пёрвис рассказала BBC, что её клиенты видят, как месячный запас матча заканчивается за считанные дни. "Некоторые кафе даже просят по килограмму в день. Они отчаянно пытаются удержаться на плаву", - говорит Пёрвис, владелица Mizuba Tea Co.

Но этот растущий спрос в сочетании с сокращением урожая чая из-за аномальной жары и пошлин США на Японию также приводит к росту цен на матча.

Традиционно матча, который ценится за свою пользу для здоровья, кофеин и вкус, производится в ходе многовекового и высокоспециализированного процесса. Он производится из зелёных чайных листьев тенча, которые неделями держат в тени, пока они растут. Этот этап крайне важен для формирования фирменного вкуса "умами" - пикантного вкуса, дополняющего его естественную сладость. Листья собирают, сушат и измельчают в порошок с помощью каменных мельниц, которые могут производить всего 40 г (1,4 унции) матча в час.

Однако в последние месяцы производители столкнулись с трудностями, поскольку рекордная жара ударила по посевам. В регионе Киото, откуда производится около четверти японского тэнтя, жаркая погода привела к неурожаю, во время резкого роста спроса.

Страна также сталкивается с нехваткой фермеров, поскольку население стареет, и недостаточное количество молодых людей идут в эту отрасль.

В магазинах Удзи, города в Киото, известного своим матча, полки часто опустошаются туристами, как только открываются. В результате многие розничные торговцы установили ограничения на количество покупок.

Из-за дефицита цены на чай в магазинах Chazen в этом году выросли примерно на 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства Японии, производство матча почти утроилось в период с 2010 по 2023 год. Также сообщается, что экспорт зелёного чая, включая матча, также вырос на 25% в прошлом году до 36,4 млрд иен (250 млн долларов США).

Увлечение матча породило движение за более осознанное потребление.

Защитники матча обвиняют людей в том, что они, по их мнению, копят матча или наживаются на его популярности. Другие призывают любителей чая быть осторожнее с его количеством и наслаждаться матча в чистом виде, а не в качестве ингредиента для блюд.

Всемирная японская чайная ассоциация рекомендует использовать матча более низкого качества из поздних урожаев, которые встречаются чаще и лучше подходят для приготовления пищи.

Высококачественный матча часто теряет свой тонкий вкус при использовании в таких напитках, как латте, добавляет ассоциация.

Также отмечается, что цены на матча, вероятно, вырастут из-за пошлин, которые США вводят в отношении Японии.

"Сейчас наблюдается бум, и спрос быстро растёт, но мы думаем, что через два-три года ситуация немного успокоится", - заявил при этом BBC Масахиро Нагата, соучредитель Matcha Tokyo.

Время для теплого чая: 4 простых и ароматных рецепта