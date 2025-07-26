Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
26 июля, 06:52 • 3128 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 22143 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 155816 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 69112 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 67291 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 106421 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42148 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 55058 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 51190 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 91960 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
49%
748мм
Популярные новости
Еще плюс 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага26 июля, 04:20 • 17977 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 11771 просмотра
США и Китай устроили противостояние друг другу по Украине в ООН - Reuters26 июля, 07:20 • 12506 просмотра
Армия рф ударила по "Эпицентру" в Днепропетровской области26 июля, 07:27 • 4520 просмотра
В Полтаве люди перекрыли дорогу авто ТЦК, некоторые мобилизованные сбежали10:39 • 9638 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 155811 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 106419 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 156040 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 129954 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 149579 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC13:43 • 1266 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con12:13 • 2824 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора11:00 • 3808 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 11863 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 257052 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Серия Airbus A320
Dragon 2

Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Глобальная популярность японского чая матча, подогретая соцсетями и туристическим бумом, привела к истощению запасов. Рекордная жара и нехватка фермеров в Японии вызвали рост цен и дефицит продукта.

Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC

Жажда ярко-зеленого японского чая матча по всему миру истощает мировые запасы, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Матча-мания охватывает весь мир. Глобальная мода на матча подогревается социальными сетями: инфлюенсеры делятся советами по завариванию, отзывами и рецептами. Хештег "Matcha Tok" набрал десятки миллионов просмотров.

Растущая популярность матча также связана с туристическим бумом в Японии после пандемии, на фоне того, как слабая валюта страны делает её привлекательным направлением и повышает спрос на японские товары.

На фоне ажиотажа спрос на порошок резко растёт. Американский импортёр чая Лорен Пёрвис рассказала BBC, что её клиенты видят, как месячный запас матча заканчивается за считанные дни. "Некоторые кафе даже просят по килограмму в день. Они отчаянно пытаются удержаться на плаву", - говорит Пёрвис, владелица Mizuba Tea Co.

Но этот растущий спрос в сочетании с сокращением урожая чая из-за аномальной жары и пошлин США на Японию также приводит к росту цен на матча.

Традиционно матча, который ценится за свою пользу для здоровья, кофеин и вкус, производится в ходе многовекового и высокоспециализированного процесса. Он производится из зелёных чайных листьев тенча, которые неделями держат в тени, пока они растут. Этот этап крайне важен для формирования фирменного вкуса "умами" - пикантного вкуса, дополняющего его естественную сладость. Листья собирают, сушат и измельчают в порошок с помощью каменных мельниц, которые могут производить всего 40 г (1,4 унции) матча в час.

Однако в последние месяцы производители столкнулись с трудностями, поскольку рекордная жара ударила по посевам. В регионе Киото, откуда производится около четверти японского тэнтя, жаркая погода привела к неурожаю, во время резкого роста спроса.

Страна также сталкивается с нехваткой фермеров, поскольку население стареет, и недостаточное количество молодых людей идут в эту отрасль.

В магазинах Удзи, города в Киото, известного своим матча, полки часто опустошаются туристами, как только открываются. В результате многие розничные торговцы установили ограничения на количество покупок.

Из-за дефицита цены на чай в магазинах Chazen в этом году выросли примерно на 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства Японии, производство матча почти утроилось в период с 2010 по 2023 год. Также сообщается, что экспорт зелёного чая, включая матча, также вырос на 25% в прошлом году до 36,4 млрд иен (250 млн долларов США).

Увлечение матча породило движение за более осознанное потребление.

Защитники матча обвиняют людей в том, что они, по их мнению, копят матча или наживаются на его популярности. Другие призывают любителей чая быть осторожнее с его количеством и наслаждаться матча в чистом виде, а не в качестве ингредиента для блюд.

Всемирная японская чайная ассоциация рекомендует использовать матча более низкого качества из поздних урожаев, которые встречаются чаще и лучше подходят для приготовления пищи.

Высококачественный матча часто теряет свой тонкий вкус при использовании в таких напитках, как латте, добавляет ассоциация.

Также отмечается, что цены на матча, вероятно, вырастут из-за пошлин, которые США вводят в отношении Японии.

"Сейчас наблюдается бум, и спрос быстро растёт, но мы думаем, что через два-три года ситуация немного успокоится", - заявил при этом BBC Масахиро Нагата, соучредитель Matcha Tokyo.

Время для теплого чая: 4 простых и ароматных рецепта09.05.25, 14:58 • 5906 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираУНН Lite
Япония
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9