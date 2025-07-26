Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
26 липня, 06:52 • 3830 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 23203 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 58269 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 156863 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 69721 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 67536 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 106898 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42185 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 55129 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 51208 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.3м/с
49%
748мм
Популярнi новини
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 12434 перегляди
США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters26 липня, 07:20 • 13030 перегляди
Армія рф вдарила по "Епіцентру" на Дніпропетровщині26 липня, 07:27 • 5444 перегляди
У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли10:39 • 10295 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки11:00 • 4570 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 156865 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 106898 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 156355 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 130202 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 149835 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC13:43 • 2064 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con12:13 • 3186 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки11:00 • 4598 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 12452 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 257176 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
TikTok
Іскандер (ОТРК)
Х-59

Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

Глобальна популярність японського чаю матча, підігріта соцмережами та туристичним бумом, призвела до виснаження запасів. Рекордна спека та нестача фермерів у Японії спричинили зростання цін та дефіцит продукту.

Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC

Жага яскраво-зеленого японського чаю матча по всьому світу виснажує світові запаси, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Матча-манія охоплює весь світ. Глобальна мода на матча підігрівається соціальними мережами: інфлюенсери діляться порадами щодо заварювання, відгуками та рецептами. Хештег "Matcha Tok" набрав десятки мільйонів переглядів.

Зростаюча популярність матча також пов'язана з туристичним бумом у Японії після пандемії, на тлі того, як слабка валюта країни робить її привабливим напрямком та підвищує попит на японські товари.

На тлі ажіотажу попит на порошок різко зростає. Американський імпортер чаю Лорен Первіс розповіла ВВС, що її клієнти бачать, як місячний запас матча закінчується за лічені дні. "Деякі кафе навіть просять по кілограму на день. Вони відчайдушно намагаються втриматися на плаву", - каже Первіс, власниця Mizuba Tea Co.

Але цей попит, що росте, у поєднанні зі скороченням врожаю чаю через аномальну спеку і мита США на Японію також призводить до зростання цін на матча.

Традиційно матча, що цінується за свою користь для здоров'я, кофеїн та смак, виготовляється під час багатовікового та високоспеціалізованого процесу. Він виробляється із зеленого чайного листя тенчу, яке тижнями тримають у тіні, поки воно росте. Цей етап вкрай важливий для формування фірмового смаку "умамі" - пікантного смаку, що доповнює його природну насолоду. Листя збирають, сушать і подрібнюють на порошок за допомогою кам'яних млинів, які можуть виробляти всього 40 г матча на годину.

Однак останніми місяцями виробники зіткнулися з труднощами, оскільки рекордна спека вдарила по посівах. У регіоні Кіото, звідки виробляється близько чверті японського тенчу, спекотна погода призвела до неврожаю у час різкого зростання попиту.

Країна також стикається з нестачею фермерів, оскільки населення старіє, і недостатня кількість молодих людей йдуть у цю галузь.

У магазинах міста Кіото, відомого своїм матча, полки часто спустошуються туристами, щойно відкриваються. У результаті багато роздрібних торговців встановили обмеження на кількість покупок. Через дефіцит ціни на чай у магазинах Chazen цього року зросли приблизно на 30%.

За даними Міністерства сільського господарства Японії, виробництво матча майже потроїлося в період із 2010 по 2023 рік. Також повідомляється, що експорт зеленого чаю, включаючи матча, також зріс на 25% минулого року до 36,4 млрд єн (250 млн доларів США).

Захоплення чаєм матча породило рух за більш свідоме споживання.

Захисники матча звинувачують людей у тому, що вони, на їхню думку, збирають матча або наживаються на його популярності. Інші закликають любителів чаю бути обережніше з його кількістю та насолоджуватися матча в чистому вигляді, а не як інгредієнт для страв.

Всесвітня японська чайна асоціація рекомендує використовувати матча нижчої якості з пізніх урожаїв, які зустрічаються частіше і найкраще підходять для приготування їжі. Високоякісний час матча часто втрачає свій тонкий смак при використанні в таких напоях, як лате, додає асоціація.

Також зазначається, що ціни на матча, імовірно, зростуть через мита, які США вводять щодо Японії.

"Зараз спостерігається бум, і попит швидко зростає, але ми думаємо, що через два-три роки ситуація трохи заспокоїться", - заявив при цьому BBC Масахіро Нагата, співзасновник Matcha Tokyo.

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти09.05.25, 14:58 • 5908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуУНН Lite
Японія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9