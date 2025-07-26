Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC

Жага яскраво-зеленого японського чаю матча по всьому світу виснажує світові запаси, повідомляє BBC, пише УНН.

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Матча-манія охоплює весь світ. Глобальна мода на матча підігрівається соціальними мережами: інфлюенсери діляться порадами щодо заварювання, відгуками та рецептами. Хештег "Matcha Tok" набрав десятки мільйонів переглядів.

Зростаюча популярність матча також пов'язана з туристичним бумом у Японії після пандемії, на тлі того, як слабка валюта країни робить її привабливим напрямком та підвищує попит на японські товари.

На тлі ажіотажу попит на порошок різко зростає. Американський імпортер чаю Лорен Первіс розповіла ВВС, що її клієнти бачать, як місячний запас матча закінчується за лічені дні. "Деякі кафе навіть просять по кілограму на день. Вони відчайдушно намагаються втриматися на плаву", - каже Первіс, власниця Mizuba Tea Co.

Але цей попит, що росте, у поєднанні зі скороченням врожаю чаю через аномальну спеку і мита США на Японію також призводить до зростання цін на матча.

Традиційно матча, що цінується за свою користь для здоров'я, кофеїн та смак, виготовляється під час багатовікового та високоспеціалізованого процесу. Він виробляється із зеленого чайного листя тенчу, яке тижнями тримають у тіні, поки воно росте. Цей етап вкрай важливий для формування фірмового смаку "умамі" - пікантного смаку, що доповнює його природну насолоду. Листя збирають, сушать і подрібнюють на порошок за допомогою кам'яних млинів, які можуть виробляти всього 40 г матча на годину.

Однак останніми місяцями виробники зіткнулися з труднощами, оскільки рекордна спека вдарила по посівах. У регіоні Кіото, звідки виробляється близько чверті японського тенчу, спекотна погода призвела до неврожаю у час різкого зростання попиту.

Країна також стикається з нестачею фермерів, оскільки населення старіє, і недостатня кількість молодих людей йдуть у цю галузь.

У магазинах міста Кіото, відомого своїм матча, полки часто спустошуються туристами, щойно відкриваються. У результаті багато роздрібних торговців встановили обмеження на кількість покупок. Через дефіцит ціни на чай у магазинах Chazen цього року зросли приблизно на 30%.

За даними Міністерства сільського господарства Японії, виробництво матча майже потроїлося в період із 2010 по 2023 рік. Також повідомляється, що експорт зеленого чаю, включаючи матча, також зріс на 25% минулого року до 36,4 млрд єн (250 млн доларів США).

Захоплення чаєм матча породило рух за більш свідоме споживання.

Захисники матча звинувачують людей у тому, що вони, на їхню думку, збирають матча або наживаються на його популярності. Інші закликають любителів чаю бути обережніше з його кількістю та насолоджуватися матча в чистому вигляді, а не як інгредієнт для страв.

Всесвітня японська чайна асоціація рекомендує використовувати матча нижчої якості з пізніх урожаїв, які зустрічаються частіше і найкраще підходять для приготування їжі. Високоякісний час матча часто втрачає свій тонкий смак при використанні в таких напоях, як лате, додає асоціація.

Також зазначається, що ціни на матча, імовірно, зростуть через мита, які США вводять щодо Японії.

"Зараз спостерігається бум, і попит швидко зростає, але ми думаємо, що через два-три роки ситуація трохи заспокоїться", - заявив при цьому BBC Масахіро Нагата, співзасновник Matcha Tokyo.

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