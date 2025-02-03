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Нацвідбір на Євробачення-2025: коли дивитись, порядок виступів і хто наразі фаворит

Київ • УНН

 • 194674 перегляди

8 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2025, де змагатимуться 10 виконавців. За прогнозами букмекерів, головним претендентом на перемогу є гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

У суботу, 8 лютого, Україна обере свого представника на 69-му Пісенному конкурсі Євробачення, що пройде у швейцарському Базелі. У фіналі Нацвідбору змагатимуться десять виконавців, а фаворитом букмекерів наразі є гурт Ziferblat, пише УНН.

Розклад трансляції:

- 18:00 – Передшоу: ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва поділиться ексклюзивними подробицями підготовки до фіналу, покаже закулісся та масштаб роботи над конкурсом.

- 18:30 – Початок фіналу Нацвідбору. Його вестимуть: Марія Єфросиніна – ведуча Євробачення-2005 у Києві, Тімур Мірошниченко – офіційний "голос" Євробачення в Україні, Василь Байдак – стендап-комік.

Порядок виступів визначили жеребкуванням:

1. Влад Шериф — Wind of change

2. Абіє — Дім

3. MOLODI — my sea

4. Future Culture — Waste My Time

5. Маша Кондратенко — No Time to Cry

6. KHAYAT — HONOR

7. FIЇNKA — Культура

8. KRYLATA — STAY TRUE

9. Ziferblat — Bird of Pray

10. "ДК Енергетик" — Сіль

Деякі учасники вже мають досвід Нацвідбору. Наприклад, KHAYAT бере участь втретє. А FIЇNKA вдруге, вона була фіналісткою 2023 року. Ziferblat теж вдруге – вони стали другими у Нацвідборі-2024.

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Склад журі Нацвідбору-2025

Глядачі обрали трьох суддів у застосунку "Дія". У голосуванні взяли участь 442 374 українці.

Оцінювати виступи будуть переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала (156 048 голосів, 35,28%), лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець (89 516 голосів, 20,24%) та вокалістка Go_A Катерина Павленко (52 359 голосів, 11,84%).

Музичною продюсеркою стала представниця України на Євробаченні-2006, співачка Тіна Кароль.

Дівчина, яка пережила напад ХАМАС, представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі "Євробачення"23.01.25, 10:14 • 32060 переглядiв

Цьогоріч на вас чекає одна з найкрасивіших сцен за всю історію українських Національних відборів. У центрі нашої зали з’явиться грін-рум, де 10 „делегацій" фіналістів переживатимуть найемоційніші моменти шоу перед глядачами. Цьогорічний відбір — це не просто музичний конкурс, а момент єднання країни. Ми прагнемо показати унікальність української музики й довести, що наша креативна індустрія гідна світової уваги

– зазначив креативний продюсер Герман Ненов.

У 2023 Ненов створював інтервальні номери для Євробачення-2023 у Бірмінгемі.

Також протягом шоу відбудуться п’ять інтервальних номерів, але їхні виконавці поки тримаються у таємниці.

Прогноз букмекерів

30 січня букмекери оновили ставки на переможця Нацвідбору . Наразі лідирує Ziferblat (Bird of Pray) з коефіцієнтом 2.00. Напередодні першою була Маша Кондратенко (No Time to Cry).

Як проголосувати за улюбленого виконавця?

Переможця визначать порівну журі та глядачі (50/50).

У застосунку "Дія" (для користувачів від 14 років):

- Перейдіть у розділ Сервіси > Опитування.

- Оберіть улюбленого виконавця та проголосуйте.

Голосування через SMS:

- Надішліть номер обраного виконавця на 7576.

Додамо

Гранд-фінал Євробачення-2025 пройде 17 травня у Базелі, півфінали – 13 та 15 травня на St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу автоматично проходять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також Швейцарія – як країна-переможниця 2024 року.

Коли Україна виступатиме на Євробаченні у Базелі? Результати жеребкування28.01.25, 15:43 • 24906 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

КультураПублікації
shveitsariiaШвейцарія
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

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