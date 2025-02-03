Нацвідбір на Євробачення-2025: коли дивитись, порядок виступів і хто наразі фаворит
Київ • УНН
8 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2025, де змагатимуться 10 виконавців. За прогнозами букмекерів, головним претендентом на перемогу є гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".
У суботу, 8 лютого, Україна обере свого представника на 69-му Пісенному конкурсі Євробачення, що пройде у швейцарському Базелі. У фіналі Нацвідбору змагатимуться десять виконавців, а фаворитом букмекерів наразі є гурт Ziferblat, пише УНН.
Розклад трансляції:
- 18:00 – Передшоу: ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва поділиться ексклюзивними подробицями підготовки до фіналу, покаже закулісся та масштаб роботи над конкурсом.
- 18:30 – Початок фіналу Нацвідбору. Його вестимуть: Марія Єфросиніна – ведуча Євробачення-2005 у Києві, Тімур Мірошниченко – офіційний "голос" Євробачення в Україні, Василь Байдак – стендап-комік.
Порядок виступів визначили жеребкуванням:
1. Влад Шериф — Wind of change
2. Абіє — Дім
3. MOLODI — my sea
4. Future Culture — Waste My Time
5. Маша Кондратенко — No Time to Cry
6. KHAYAT — HONOR
7. FIЇNKA — Культура
8. KRYLATA — STAY TRUE
9. Ziferblat — Bird of Pray
10. "ДК Енергетик" — Сіль
Деякі учасники вже мають досвід Нацвідбору. Наприклад, KHAYAT бере участь втретє. А FIЇNKA вдруге, вона була фіналісткою 2023 року. Ziferblat теж вдруге – вони стали другими у Нацвідборі-2024.
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Склад журі Нацвідбору-2025
Глядачі обрали трьох суддів у застосунку "Дія". У голосуванні взяли участь 442 374 українці.
Оцінювати виступи будуть переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала (156 048 голосів, 35,28%), лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець (89 516 голосів, 20,24%) та вокалістка Go_A Катерина Павленко (52 359 голосів, 11,84%).
Музичною продюсеркою стала представниця України на Євробаченні-2006, співачка Тіна Кароль.
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Також протягом шоу відбудуться п’ять інтервальних номерів, але їхні виконавці поки тримаються у таємниці.
Прогноз букмекерів
30 січня букмекери оновили ставки на переможця Нацвідбору . Наразі лідирує Ziferblat (Bird of Pray) з коефіцієнтом 2.00. Напередодні першою була Маша Кондратенко (No Time to Cry).
Як проголосувати за улюбленого виконавця?
Переможця визначать порівну журі та глядачі (50/50).
У застосунку "Дія" (для користувачів від 14 років):
- Перейдіть у розділ Сервіси > Опитування.
- Оберіть улюбленого виконавця та проголосуйте.
Голосування через SMS:
- Надішліть номер обраного виконавця на 7576.
Додамо
Гранд-фінал Євробачення-2025 пройде 17 травня у Базелі, півфінали – 13 та 15 травня на St. Jakobshalle.
У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу автоматично проходять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також Швейцарія – як країна-переможниця 2024 року.
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