У Маріуполі окупанти місяцями не платять зарплату медикам та комунальникам
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники місяцями не виплачують зарплату працівникам комунальних підприємств та лікарям. Люди скаржаться, що затримки почалися ще з січня.
У тимчасово окупованому армією загарбників рф Маріуполі працівникам різних сфер діяльності місяцями не виплачують заробітну плату. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, пише УНН.
Маріупольці скаржаться, що окупанти вже кілька місяців затримують заробітну плату
Зазначається, що це стосується співробітників комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я.
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