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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Маріуполі окупанти місяцями не платять зарплату медикам та комунальникам

Київ • УНН

 • 100841 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники місяцями не виплачують зарплату працівникам комунальних підприємств та лікарям. Люди скаржаться, що затримки почалися ще з січня.

У Маріуполі окупанти місяцями не платять зарплату медикам та комунальникам

У тимчасово окупованому армією загарбників рф Маріуполі працівникам різних сфер діяльності місяцями не виплачують заробітну плату. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, пише УНН.

Маріупольці скаржаться, що окупанти вже кілька місяців затримують заробітну плату

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується співробітників комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я.

Міськводоканалу не платять з січня місяця зарплату! У березні 5 тис. рублів дали, і все – вистачить!"; "Станція швидкої допомоги досі в очікуванні щастя...

- обурено пишуть містяни.

У Каховці загарбники відбирають пенсії в українців, які отримали паспорти рф - Спротив 11.03.25, 18:19 • 86571 перегляд

Ольга Розгон

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