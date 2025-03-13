В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

Во временно оккупированном армией захватчиков рф Мариуполе работникам разных сфер деятельности месяцами не выплачивают заработную плату. Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, пишет УНН.

Мариупольцы жалуются, что оккупанты уже несколько месяцев задерживают заработную плату

Отмечается, что это касается сотрудников коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.

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