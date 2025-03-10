Брітні Спірс знову танцює під пісню Джастіна Тімберлейка – фанати здивовані

Співачка Брітні Спірс поділилася новим танцювальним відео в соцмережах, вибравши для нього пісню свого колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка Señorita. Це викликало чимало обговорень серед фанатів, адже їхні стосунки завершилися скандально, а нещодавно Брітні згадувала про непрості моменти з минулого у своїх мемуарах.

Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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43-річна співачка танцювала у коричнево-чорному боді з довгими рукавами та високих чорних чоботах. Вона кружляла перед камерою, а найбільше уваги привернув той факт, що Брітні танцювала поруч із запаленим каміном, навіть залізла на камінну полицю, небезпечно наблизившись до полум’я.

Це занепокоїло її прихильників, адже у 2020 році вона вже випадково спалила власний домашній спортзал, залишивши запалені свічки. Тоді вогонь знищив більшу частину приміщення, і Брітні довелося відновлювати його протягом пів року.

Я пройшла повз двері спортзалу, і полум'я... БАБАХ!!!! - написала вона в соціальних мережах.

Вона додала, що "з милості Божої спрацювала сигналізація", і ніхто не постраждав. Останнє відео Брітні, в якому вона танцює під музику свого колишнього Джастіна Тімберлейка, з'явилося після того, як він опинився в центрі скандалу після арешту за водіння в нетверезому вигляді.

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