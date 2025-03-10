Брітні Спірс знову танцює під пісню Джастіна Тімберлейка – фанати здивовані
Київ • УНН
Брітні Спірс опублікувала відео, де танцює під пісню Señorita Джастіна Тімберлейка поруч із запаленим каміном. Фанати стурбовані через небезпечну близькість співачки до вогню, враховуючи її минулий інцидент зі спортзалом.
Співачка Брітні Спірс поділилася новим танцювальним відео в соцмережах, вибравши для нього пісню свого колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка Señorita. Це викликало чимало обговорень серед фанатів, адже їхні стосунки завершилися скандально, а нещодавно Брітні згадувала про непрості моменти з минулого у своїх мемуарах.
Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
43-річна співачка танцювала у коричнево-чорному боді з довгими рукавами та високих чорних чоботах. Вона кружляла перед камерою, а найбільше уваги привернув той факт, що Брітні танцювала поруч із запаленим каміном, навіть залізла на камінну полицю, небезпечно наблизившись до полум’я.
Це занепокоїло її прихильників, адже у 2020 році вона вже випадково спалила власний домашній спортзал, залишивши запалені свічки. Тоді вогонь знищив більшу частину приміщення, і Брітні довелося відновлювати його протягом пів року.
Я пройшла повз двері спортзалу, і полум'я... БАБАХ!!!!
Вона додала, що "з милості Божої спрацювала сигналізація", і ніхто не постраждав. Останнє відео Брітні, в якому вона танцює під музику свого колишнього Джастіна Тімберлейка, з'явилося після того, як він опинився в центрі скандалу після арешту за водіння в нетверезому вигляді.
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