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Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Киев • УНН

 • 159544 просмотра

Бритни Спирс опубликовала видео, где танцует под песню Señorita Джастина Тимберлейка рядом с горящим камином. Фанаты обеспокоены из-за опасной близости певицы к огню, учитывая её прошлый инцидент в спортзале.

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Певица Бритни Спирс поделилась новым танцевальным видео в соцсетях, выбрав для него песню своего бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка Señorita. Это вызвало немало обсуждений среди фанатов, ведь их отношения завершились скандально, а недавно Бритни упоминала о непростых моментах из прошлого в своих мемуарах.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

43-летняя певица танцевала в коричнево-черном боди с длинными рукавами и высоких черных сапогах. Она кружилась перед камерой, а больше всего внимания привлек тот факт, что Бритни танцевала рядом с горящим камином, даже залезла на каминную полку, опасно приблизившись к пламени.

Это обеспокоило её поклонников, ведь в 2020 году она уже случайно сожгла собственный домашний спортзал, оставив горящие свечи. Тогда огонь уничтожил большую часть помещения, и Бритни пришлось восстанавливать его в течение полугода.

Я прошла мимо двери спортзала, и пламя... БАБАХ!!!!

- написала она в социальных сетях.  

Она добавила, что "по милости Божьей сработала сигнализация", и никто не пострадал. Последнее видео Бритни, в котором она танцует под музыку своего бывшего Джастина Тимберлейка, появилось после того, как он оказался в центре скандала после ареста за вождение в нетрезвом виде. 

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал10.01.25, 17:58 • 289866 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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