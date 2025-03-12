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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Експерт про перемовини Києва та США у Джидді: було важливо показати, що Україна хоче завершення війни

Київ • УНН

 • 138027 перегляди

Перемовини показали, що Україна хоче миру, а США готові до конструктивної співпраці. Відновлено обмін розвідданими та безпекову допомогу.

Експерт про перемовини Києва та США у Джидді: було важливо показати, що Україна хоче завершення війни

Було критично важливо показати під час перемовин американській делегації, що Україна хоче завершення війни, адже після інциденту в Овальному кабінеті були озвучені протилежні тези. Таку думку висловив журналісту УНН голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов та зазначив, що історія про гарантії безпеки була відсунута в бік, але це не поразка та пояснив чому.

Вони (перемовини – ред.) дуже позитивні, особливо враховуючи події кінця лютого. Однозначно ці перемовини перевищили всі очікування. Критично важливо було для цієї американської делегації показати, що Україна хоче завершення війни, тому що після інциденту в Овальному кабінеті були озвучені протилежні тези й це потрібно було серйозно виправляти

- сказав Фарапонов.

Тому, на його думку, в цьому контексті особливих альтернатив, як не погодитися на пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню немає.

Я б сказав, що це не просто пропозиція погодитися на припинення вогню, це фактично пропозиція погодитися на ідею американців поговорити про це з росіянами, підтверджуючи, що Україна буде виконувати припинення вогню

- заявив Фарапонов.

Він зазначив, що це насправді третина того необхідного кроку з боку, зокрема й адміністрації Трампа.

"Мені здається, що попри те, що на перемовинах певною мірою історія про гарантії безпеки була відсунута в бік – це не поразка, це певною мірою спосіб надати тактичну перевагу на перемовинах американській адміністрації, але він був дуже важливий і для нас. Тобто якби Україна продовжувала наполягати на тому, що гарантії безпеки мають бути спочатку, я думаю, що зустріч переросла б в аналогічну ситуацію, яка сталась в Овальному кабінеті 28 лютого", - вважає Фарапонов.

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Політолог Олег Лісний журналісту УНН зазначив, що Америка раніше проводила перемовини з рф і вважала, що це основа, а тепер розуміють, що повинен бути паралельний трек українсько-американський.

Раніше США разом з росією проводили перемовини і вважали, що перемовини з російською федерацією - це є основа, на якій буде базуватися потім виконання умов Україною. Тобто США домовляються з росією про щось, а це щось Україна має прийняти і виконати. Ці перемовини показали, що бачення США змінилося. США вважають, що повинен бути паралельний трек україно-американський

- розповів Лісний.

Також за його словами, важливо, що ці перемовини взагалі відбулися.

"Це розвіює фейк, який лунав і з американської сторони, в тому числі що Україна не хоче перемовин, Україна не готова до конструктивної співпраці з США, які хочуть встановити мир. Це теж зруйновано. Українська сторона під час цих перемовин чітко показала, що вона не тільки готова спілкуватися конструктивно з США, чути, дослухатися, але і демонструвати свою позицію і своє бачення, як це все досягати. Тобто країна, яка не хоче, це росія, яка взагалі ніяких пропозицій не висуває, крім конкретних вимог, від яких не відступає ні на йоту. Тому оце позитивний момент", - пояснив Лісний.

На думку експерта також позитивним моментом є те, що Україні в результаті цих перемовин вдалося вивести діалог з США із "аморфного".

Раніше як було, ми хочемо миру, у нас є план, ми будемо говорити з усіма сторонами. Тобто дуже багато слів і навіть, коли були конкретні терміни, то вони не досягалися. Тут ми бачимо, що конкретна, конструктивна дія України мала конкретні наслідки або буде мати. Це повернення надання озброєння і відновлення обміну розвідданими

- сказав Лісний.

Окрім того, Лісний вважає, що США разом з Україною мають перекинути м'яч на сторону рф, щоб однозначно побачити хто хоче миру, а хто ні.

"Ще один позитивний момент, якого я дуже чекав. Можливо, він не виправдається, але те, що США мають разом з Україною перебити м'яч на сторону російської федерації, щоб однозначно побачити, хто і про що мріє, і чого хоче", - сказав Лісний.

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Контекст

Вчора, 11 відбулися переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії. За їх результатом стало відомо, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. 

Також Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Окрім того, за результатами перемовин Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти так звану ресурсну угоду.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, розповідаючи про переговори заявляв, що українська та американська делегації говорили, як партнери та друзі. Для США важлива думка України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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