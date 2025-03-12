Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Было критически важно показать во время переговоров американской делегации, что Украина хочет завершения войны, ведь после инцидента в Овальном кабинете были озвучены противоположные тезисы. Такое мнение высказал журналисту УНН глава "Института американистики" Владислав Фарапонов и отметил, что история о гарантиях безопасности была отодвинута в сторону, но это не поражение и объяснил почему.

Они (переговоры – ред.) очень положительные, особенно учитывая события конца февраля. Однозначно эти переговоры превысили все ожидания. Критически важно было для этой американской делегации показать, что Украина хочет завершения войны, потому что после инцидента в Овальном кабинете были озвучены противоположные тезисы, и это нужно было серьезно исправлять - сказал Фарапонов.

Поэтому, по его мнению, в этом контексте особых альтернатив, как не согласиться на предложение о 30-дневном режиме прекращения огня нет.

Я бы сказал, что это не просто предложение согласиться на прекращение огня, это фактически предложение согласиться на идею американцев поговорить об этом с россиянами, подтверждая, что Украина будет выполнять прекращение огня - заявил Фарапонов.

Он отметил, что это на самом деле треть того необходимого шага со стороны, в том числе и администрации Трампа.

"Мне кажется, что несмотря на то, что на переговорах в определенной степени история о гарантиях безопасности была отодвинута в сторону – это не поражение, это в определенной степени способ предоставить тактическое преимущество на переговорах американской администрации, но он был очень важен и для нас. То есть если бы Украина продолжала настаивать на том, что гарантии безопасности должны быть сначала, я думаю, что встреча переросла бы в аналогичную ситуацию, которая произошла в Овальном кабинете 28 февраля", - считает Фарапонов.

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Политолог Олег Лесной журналисту УНН отметил, что Америка раньше проводила переговоры с рф и считала, что это основа, а теперь понимают, что должен быть параллельный трек украинско-американский.

Раньше США вместе с россией проводили переговоры и считали, что переговоры с российской федерацией - это основа, на которой будет базироваться потом выполнение условий Украиной. То есть США договариваются с россией о чем-то, а это что-то Украина должна принять и выполнить. Эти переговоры показали, что видение США изменилось. США считают, что должен быть параллельный трек украино-американский - рассказал Лесной.

Также, по его словам, важно, что эти переговоры вообще состоялись.

"Это развеивает фейк, который звучал и с американской стороны, в том числе что Украина не хочет переговоров, Украина не готова к конструктивному сотрудничеству с США, которые хотят установить мир. Это тоже разрушено. Украинская сторона во время этих переговоров четко показала, что она не только готова общаться конструктивно с США, слышать, прислушиваться, но и демонстрировать свою позицию и свое видение, как это все достигать. То есть страна, которая не хочет, это россия, которая вообще никаких предложений не выдвигает, кроме конкретных требований, от которых не отступает ни на йоту. Поэтому это положительный момент", - пояснил Лесной.

По мнению эксперта, также положительным моментом является то, что Украине в результате этих переговоров удалось вывести диалог с США из "аморфного".

Раньше как было, мы хотим мира, у нас есть план, мы будем говорить со всеми сторонами. То есть очень много слов и даже, когда были конкретные сроки, то они не достигались. Здесь мы видим, что конкретное, конструктивное действие Украины имело конкретные последствия или будет иметь. Это возвращение предоставления вооружения и возобновление обмена разведданными - сказал Лесной.

Кроме того, Лесной считает, что США вместе с Украиной должны перебросить мяч на сторону рф, чтобы однозначно увидеть кто хочет мира, а кто нет.

"Еще один положительный момент, которого я очень ждал. Возможно, он не оправдается, но то, что США должны вместе с Украиной перебить мяч на сторону российской федерации, чтобы однозначно увидеть, кто и о чем мечтает, и чего хочет", - сказал Лесной.

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Контекст

Вчера, 11 состоялись переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По их результатам стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Также Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Кроме того, по результатам переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно быстрее заключить так называемое ресурсное соглашение.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, рассказывая о переговорах заявлял, что украинская и американская делегации говорили, как партнеры и друзья. Для США важно мнение Украины.