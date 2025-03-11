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Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Киев • УНН

 • 79246 просмотра

Глава ОП Ермак сообщил о партнерской встрече делегаций Украины и США в Джидде. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и возможности достижения справедливого мира.

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Украинская и американская делегации сегодня говорили как партнеры и друзья. Для США важно мнение Украины. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Детали

На вопрос, были ли призывы к Украине относительно территориальных уступок или отказа от членства в НАТО, Ермак ответил: "У нас партнерские отношения, поэтому я бы не использовал слово призывы или какие-то принуждения. Мы говорили сегодня как партнеры и как друзья. Мы говорили о том, что справедливо, мы говорили о ситуации на поле боя".

Ермак заявил, что сегодня был абсолютно партнерский разговор двух стран, которые очень близки друг к другу, и с страной, которая действительно хочет сыграть роль, сделать все возможное для того, чтобы помочь Украине принести справедливый мир.

Безусловно, для них важно наше мнение, наша позиция. Сегодня мы имели возможность очень детально обсудить эти вопросы

 - сказал Ермак.

Ранее, 10 марта Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок. 

В МИД раскрыли детали переговоров с США и разъяснили важные акценты совместного заявления11.03.25, 20:16 • 16628 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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