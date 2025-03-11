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Єрмак про переговори з американською стороною: говорили сьогодні, як партнери та друзі

Київ • УНН

 • 79248 перегляди

Глава ОП Єрмак повідомив про партнерську зустріч делегацій України та США у Джидді. Сторони обговорили ситуацію на полі бою та можливості досягнення справедливого миру.

Єрмак про переговори з американською стороною: говорили сьогодні, як партнери та друзі

Українська та американська делегації говорили сьогодні, як партнери та друзі.Для США важлива думка України. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи були заклики до України щодо територіальних поступок, чи відмови від членства в НАТО, Єрмак відповів : " У нас партнерські відносини, тому я б не використовував слово заклики, чи якісь примуси. Ми говорили сьогодні, як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо, ми говорили про ситуацію на полі бою".

Єрмак заявив, що сьогодні була абсолютно партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої й з країною, яка дійсно хоче відіграти роль, зробити все можливе для того, щоб допомогти Україні принести справедливий мир.

Безумовно для них важлива наша думка, наша позиція. Сьогодні ми мали можливість дуже детально ці питання проговорити

 - сказав Єрмак.

Раніше, 10 березня Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. 

У МЗС розкрили деталі переговорів із США та роз'яснили важливі акценти спільної заяви11.03.25, 20:16 • 16630 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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