Рубіо: Україна має піти на територіальні поступки для завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

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У понеділок, 10 березня, під час польоту до Джидди, (Саудівська Аравія), де мають відбутися переговори з українськими високопосадовцями, Рубіо сказав журналістам, що Україна та росія повинні бути готові до складних рішень за для вирішення "конфлікту".

Найголовніше, з чим ми маємо звідси піти, — це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі кроки, як і росіянам доведеться піти на важкі кроки, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його якимось чином у тій чи іншій формі - зазначив Марко Рубіо.

Він відмовився надати план потенційної угоди, але ясно дав зрозуміти, що поступки з обох сторін матимуть вирішальне значення для дипломатії.

"Я думаю, обидві сторони повинні дійти розуміння, що військового вирішення цієї ситуації не існує", - сказав Рубіо. "Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році".

Переговори у вівторок, швидше за все, не будуть заглиблюватися в запропоновану угоду щодо українських природних ресурсів, яку президент США Дональд Трамп назвав компенсацією за військову підтримку України з боку США після повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність почути від України можливі поступки заради миру на переговорах у Саудівській Аравії. Україна планує запропонувати встановлення режиму тиші на морі та заборону далекобійних ударів.

Під час переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Рубіо в Саудівській Аравії обговорить призупинення військової допомоги США Україні