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Рубио: Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения войны

Киев • УНН

 • 28849 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины для прекращения войны. На переговорах в Саудовской Аравии обсудят возможные варианты мирного соглашения.

Рубио: Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения войны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

В понедельник, 10 марта, во время полета в Джидду (Саудовская Аравия), где должны состояться переговоры с украинскими высокопоставленными чиновниками, Рубио сказал журналистам, что Украина и россия должны быть готовы к сложным решениям для разрешения "конфликта".

Самое главное, с чем мы должны отсюда уйти, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на тяжелые шаги, как и россиянам придется пойти на тяжелые шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-то образом в той или иной форме

- отметил Марко Рубио.

Он отказался предоставить план потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки с обеих сторон будут иметь решающее значение для дипломатии.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", - сказал Рубио. "россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году".

Переговоры во вторник, скорее всего, не будут углубляться в предложенное соглашение по украинским природным ресурсам, которое президент США Дональд Трамп назвал компенсацией за военную поддержку Украины со стороны США после полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости услышать от Украины возможные уступки ради мира на переговорах в Саудовской Аравии. Украина планирует предложить установление режима тишины на море и запрет дальнобойных ударов.

Во время переговоров с США в Саудовской Аравии Украина предложит установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары. 

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине10.03.25, 18:33 • 31706 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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