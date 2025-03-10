Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для мирных переговоров с Украиной. На встрече будет обсуждаться приостановка военной помощи США и возможные уступки со стороны Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с прессой во время поездки в Саудовскую Аравию для мирных переговоров с Украиной, сказал, что ожидает, что приостановка военной помощи США станет темой разговора во вторник, передает УНН со ссылкой на ABC.
"Я полагаю, что они поднимут этот вопрос, и я уверен, что это будет рассмотрено. И надеюсь, у нас будет хорошая встреча, и у нас будут хорошие новости, чтобы объявить об этом фронте. Я могу вас заверить, что мы не будем предоставлять военную помощь россиянам", — сказал Рубио.
Секретарь также сказал, что минеральное соглашение между США и Украиной продолжает работать, но не является основным направлением встречи.
"Завтрашний день может быть успешным и без него", — сказал Рубио журналистам. "Это, безусловно, сделка, которую президент хочет видеть заключенной, но она не обязательно должна произойти завтра".
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио10.03.2025, 19:10 • 110972 просмотра
Напомним
Во время завтрашних переговоров с США в Саудовской Аравии Украина предложит установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.