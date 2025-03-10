США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости услышать от Украины возможные уступки ради мира на переговорах в Саудовской Аравии. Украина планирует предложить установление режима тишины на море и запрет дальнобойных ударов.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время завтрашних переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира. Об этом Рубио заявил журналистам, сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Как заявил Рубио перед вылетом в Саудовскую Аравию, он надеется на позитивное взаимодействие и что США должны услышать, как Украина четко определит свои намерения для достижения соглашения.
И самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, - это сильное ощущение того, что Украина готова делать тяжелые вещи, как и россиянам придется делать тяжелые вещи, чтобы закончить этот конфликт или, по крайней мере, приостановить его в том или ином виде
Напомним
Во время завтрашних переговоров с США в Саудовской Аравии Украина предложит установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News06.03.25, 19:12 • 145982 просмотра