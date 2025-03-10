США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время завтрашних переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира. Об этом Рубио заявил журналистам, сообщает ABC News, передает УНН.

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Как заявил Рубио перед вылетом в Саудовскую Аравию, он надеется на позитивное взаимодействие и что США должны услышать, как Украина четко определит свои намерения для достижения соглашения.

И самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, - это сильное ощущение того, что Украина готова делать тяжелые вещи, как и россиянам придется делать тяжелые вещи, чтобы закончить этот конфликт или, по крайней мере, приостановить его в том или ином виде