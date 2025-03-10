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Рубіо в Саудівській Аравії обговорить призупинення військової допомоги США Україні

Київ • УНН

 • 31707 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для мирних переговорів з Україною. На зустрічі буде обговорюватися призупинення військової допомоги США та можливі поступки з боку України.

Рубіо в Саудівській Аравії обговорить призупинення військової допомоги США Україні

Державний секретар США Марко Рубіо, спілкуючись з пресою під час поїздки до Саудівської Аравії для мирних переговорів з Україною, сказав, що очікує, що призупинення військової допомоги США стане темою розмови у вівторок, передає УНН з посиланням на ABC.

"Я вважаю, що вони піднімуть це питання, і я впевнений, що це буде розглянуто. І сподіваюся, у нас буде хороша зустріч, і у нас будуть хороші новини, щоб оголосити про це на фронті. Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", — сказав Рубіо.

Секретар також сказав, що мінеральна угода між США та Україною продовжує діяти, але не є основним напрямком зустрічі.

"Завтрашній день може бути успішним і без неї", — сказав Рубіо журналістам. "Це, безумовно, угода, яку президент хоче бачити укладеною, але вона не обов'язково повинна статися завтра".

США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти, на які поступки Україна піде заради миру - Рубіо10.03.2025, 19:10 • 110992 перегляди

Нагадаємо

Під час завтрашніх переговорів з США в Саудівській Аравії Україна запропонує встановлення режиму тиші на морі та заборону на дальнобійні удари.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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