У МЗС розкрили деталі переговорів із США та роз'яснили важливі акценти спільної заяви

Глава МЗС України Андрій Сибіга роз'яснив деталі щодо тимчасового припинення вогню, про що йдуться у спільній заяві із США, а також виконання Силами оборони бойових завдань, передає УНН.

Сьогодні Україна разом зі Сполученими Штатами зробили важливий крок у спільній заяві за підсумками нашої зустрічі в Джидді. Це крок на випередження і крок, який доводить, що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Україна не є перешкодою миру, вона є партнером у його відновленні - повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС України, так відбувається, коли "говорять союзники — відверто, щиро та предметно".

У спільній заяві йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку рф. Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну. Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, важливо також, що в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні. Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона. Окрема увага присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей. Це була наша принципова позиція.

Також було важливо для української сторони, щоб була пряма згадка, що в будь-яких мирних переговорах мають брати участь європейські партнери. Ми дотримуємося позиції: жодних рішень щодо довгострокової безпеки Європи без Європи. Випереджаючи питання — підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання росією - додав Сибіга.

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Він окремо висловив особливу вдячність Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману, міністру закордонних справ принцу Фейсалу бін Фархану Аль Сауду та Королівству Саудівська Аравія за їхню гостинність та надання майданчику для зустрічі.

... поінформував вас, буду дзвонити всім нашим партнерам, інформувати, консолідувати підтримку - резюмував Сибіга.

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