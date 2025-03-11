В МИД раскрыли детали переговоров с США и разъяснили важные акценты совместного заявления

Глава МИД Украины Андрей Сыбига разъяснил детали временного прекращения огня, о чем говорится в совместном заявлении с США, а также выполнение Силами обороны боевых задач, передает УНН.

Сегодня Украина вместе с Соединенными Штатами сделали важный шаг в совместном заявлении по итогам нашей встречи в Джидде. Это шаг на опережение и шаг, который доказывает, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием для мира, она является партнером в его восстановлении - сообщил Сыбига.

По словам главы МИД Украины, так происходит, когда "говорят союзники — откровенно, искренне и предметно".

В совместном заявлении говорится о временном прекращении огня на ограниченный срок в 30 дней, и только в случае взаимного согласия с стороны РФ. Американская сторона сейчас будет говорить с россиянами о их готовности или неготовности завершать войну. Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире - подчеркнул Сыбига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и предоставления военной помощи Украине. Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США относительно подписания соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с гарантированием США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона. Отдельное внимание уделяется освобождению пленников, гражданских лиц, возвращению украинских детей. Это была наша принципиальная позиция.

Также было важно для украинской стороны, чтобы была прямая ссылка, что в любых мирных переговорах должны участвовать европейские партнеры. Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы. Опережая вопрос — подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения россией - добавил Сыбига.

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Он отдельно выразил особую благодарность Наследному принцу Мухаммаду бин Салману, министру иностранных дел принцу Фейсалу бин Фархану Аль Сауду и Королевству Саудовская Аравия за их гостеприимство и предоставление площадки для встречи.

... проинформировал вас, буду звонить всем нашим партнерам, информировать, консолидировать поддержку - резюмировал Сыбига.

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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