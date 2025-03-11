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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В МИД раскрыли детали переговоров с США и разъяснили важные акценты совместного заявления

Киев • УНН

 • 16628 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сыбига сообщил о совместном заявлении с США относительно возможного временного прекращения огня на 30 дней. Условием является взаимное согласие рф и одновременное выполнение условий всеми сторонами.

В МИД раскрыли детали переговоров с США и разъяснили важные акценты совместного заявления

Глава МИД Украины Андрей Сыбига разъяснил детали временного прекращения огня, о чем говорится в совместном заявлении с США, а также выполнение Силами обороны боевых задач, передает УНН

Сегодня Украина вместе с Соединенными Штатами сделали важный шаг в совместном заявлении по итогам нашей встречи в Джидде. Это шаг на опережение и шаг, который доказывает, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием для мира, она является партнером в его восстановлении 

- сообщил Сыбига.

По словам главы МИД Украины, так происходит, когда "говорят союзники — откровенно, искренне и предметно".

В совместном заявлении говорится о временном прекращении огня на ограниченный срок в 30 дней, и только в случае взаимного согласия с стороны РФ. Американская сторона сейчас будет говорить с россиянами о их готовности или неготовности завершать войну. Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым образом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире

 - подчеркнул Сыбига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и предоставления военной помощи Украине. Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США относительно подписания соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с гарантированием США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона. Отдельное внимание уделяется освобождению пленников, гражданских лиц, возвращению украинских детей. Это была наша принципиальная позиция.

Также было важно для украинской стороны, чтобы была прямая ссылка, что в любых мирных переговорах должны участвовать европейские партнеры. Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы. Опережая вопрос — подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения россией

 - добавил Сыбига.

Добавим

Он отдельно выразил особую благодарность Наследному принцу Мухаммаду бин Салману, министру иностранных дел принцу Фейсалу бин Фархану Аль Сауду и Королевству Саудовская Аравия за их гостеприимство и предоставление площадки для встречи.

... проинформировал вас, буду звонить всем нашим партнерам, информировать, консолидировать поддержку 

- резюмировал Сыбига.

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.25, 20:08 • 141058 просмотров

Ранее

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.

Зеленский подчеркнул, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Зеленский отметил, что Украина готова работать под сильным руководством президента США Дональда Трампа, чтобы достичь длительного мира.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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