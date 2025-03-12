Все зависит от россии: Зеленский ответил, когда может наступить режим 30-дневной тишины
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что установление 30-дневного режима тишины зависит от решения россии: хочет ли она прекратить огонь или продолжать убивать. Украина четко выразила свою позицию.
Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Сегодня зависит все от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Сегодня зависит от этой страны на 100%, потому что США продемонстрировала свои шаги, и свою позицию. Украина продемонстрировала, ответила без каких-либо различных толкований, очень прямо свою позицию. И сегодня россии придется на это отвечать
Напомним
США надеются получить положительный ответ от россии. Переговоры в Саудовской Аравии касались возможных переговоров и разговоров о территориальных уступках.
Зеленский: "Играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем"12.03.25, 15:29 • 12245 просмотров