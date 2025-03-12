Зеленский: "Играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет играть с нарративами, что она не хочет окончания войны. Президент серьезно настроен на окончание войны, и Украина готова к формату тишины на 30 дней, передает УНН.

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"Никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративом, что мы не хотим окончания войны… с теми нарративами, которые имеет россия, и распространяет всему миру, играть мы не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы американцы это видели и чувствовали, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить рф к окончанию войны. Поэтому моя реакция была - мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы наступил режим тишины. После этого может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины.