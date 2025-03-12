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Президент: "Cьогодні нам потрібно зосередитися на перших кроках, щоб була тиша"

Київ • УНН

 • 10835 перегляди

Президент заявив про необхідність зосередитися на перших кроках для режиму тиші. Після цього можлива пропозиція 30-денного терміну тиші для плану завершення війни.

Президент: "Cьогодні нам потрібно зосередитися на перших кроках, щоб була тиша"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зосередитися на перших кроках, щоб наступив режим тиші. Після цього може бути використана пропозиція 30-денного терміну режиму тиші для підготовки плану із завершення війни з гарантіями безпеки для України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні нам потрібно зосередитися на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. Питання, чи буде готова на це російська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного? Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі і тиша на небі… зрозуміло, як моніторити для нас, але якщо це тиша скрізь, розуміючи, з ким ми маємо справу і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому і про це говорили сторони

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що після такого кроку може бути використана пропозиція 30-денного терміну режиму тиші для підготовки плану із завершення війни з гарантіями безпеки для України.

Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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