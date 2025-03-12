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Президент: “Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина”

Киев • УНН

 • 10835 просмотра

Президент заявил о необходимости сосредоточиться на первых шагах для режима тишины. После этого возможно предложение 30-дневного срока тишины для плана завершения войны.

Президент: “Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы наступил режим тишины. После этого может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина. Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали да. Вопрос, будет ли готова на это российская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю, что тишина в небе и тишина на море и тишина на небе… понятно, как мониторить для нас, но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и об этом говорили стороны

- сказал Зеленский.

Он отметил, что после такого шага может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины.

Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет

- добавил Зеленский.

Напомним

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Павел Башинский

Павел Башинский

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