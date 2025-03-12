Президент: “Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы наступил режим тишины. После этого может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины, передает УНН.

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Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина. Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали да. Вопрос, будет ли готова на это российская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю, что тишина в небе и тишина на море и тишина на небе… понятно, как мониторить для нас, но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и об этом говорили стороны