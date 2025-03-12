Президент: “Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина”
Киев • УНН
Президент заявил о необходимости сосредоточиться на первых шагах для режима тишины. После этого возможно предложение 30-дневного срока тишины для плана завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы наступил режим тишины. После этого может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина. Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали да. Вопрос, будет ли готова на это российская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю, что тишина в небе и тишина на море и тишина на небе… понятно, как мониторить для нас, но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и об этом говорили стороны
Он отметил, что после такого шага может быть использовано предложение 30-дневного срока режима тишины для подготовки плана по завершению войны с гарантиями безопасности для Украины.
Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет
Напомним
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.