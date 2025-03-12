Зеленський: "Гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде гратися з наративами, що вона не хоче закінчення війни. Президент серйозно налаштований на закінчення війни і Україна готова до формату тиші на 30 днів, передає УНН.

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"Ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративом, що ми не хочемо закінчення війни… з тими наративами, які має росія, і розповсюджує всьому світу, гратися ми не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну я хочу, щоб президент США це бачив, щоб американці це бачили і відчували, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити рф до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зосередитися на перших кроках, щоб наступив режим тиші. Після цього може бути використана пропозиція 30-денного терміну режиму тиші для підготовки плану із завершення війни з гарантіями безпеки для України.