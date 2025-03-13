Масована атака дронів на Дніпропетровщині: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти у Дніпрі та Самарівському районі. Поранено двох жінок, одна з них у важкому стані. Також під ударом Нікопольщина.
Ворог здійснив чергову масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа.
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За його інформацією, інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені.
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Також зазначається, що під удар потрапила і Нікопольщина. Там ворог застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію.
"Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", - резюмував голова Дніпропетровської ОВА.
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