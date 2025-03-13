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Масована атака дронів на Дніпропетровщині: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

Київ • УНН

 • 119213 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти у Дніпрі та Самарівському районі. Поранено двох жінок, одна з них у важкому стані. Також під ударом Нікопольщина.

Масована атака дронів на Дніпропетровщині: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

Ворог здійснив чергову масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа.

Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості

- розповів Лисак.

За його інформацією, інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені.

Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Наслідки продовжуємо уточнювати

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під удар потрапила і Нікопольщина. Там ворог застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію.

"Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", - резюмував голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

російські війська обстріляли Херсон, в результаті чого загинула 42-річна жінка. Внаслідок артобстрілу вона отримала травми несумісні з життям.

У Херсоні росіяни атакували дроном чоловіка на балконі: подробиці12.03.25, 19:58 • 36289 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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