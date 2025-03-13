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Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 119212 просмотра

В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты в Днепре и Самаровском районе. Ранены две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. Также под ударом Никопольщина.

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Враг совершил очередную массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар.

Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести

- рассказал Лысак.

По его информации, инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько – повреждены.

Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что под удар попала и Никопольщина. Там враг применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

"Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Травмирована 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Повреждена хозяйственная постройка", - резюмировал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла 42-летняя женщина. В результате артобстрела она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности12.03.25, 19:58 • 36289 просмотров

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