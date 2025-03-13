Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты в Днепре и Самаровском районе. Ранены две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. Также под ударом Никопольщина.
Враг совершил очередную массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар.
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По его информации, инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько – повреждены.
Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять
Также отмечается, что под удар попала и Никопольщина. Там враг применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.
"Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Травмирована 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Повреждена хозяйственная постройка", - резюмировал глава Днепропетровской ОВА.
Напомним
российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла 42-летняя женщина. В результате артобстрела она получила травмы, несовместимые с жизнью.
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