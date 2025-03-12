В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали дроном 61-летнего херсонца на балконе. Мужчина с многочисленными травмами госпитализирован, медики оценивают его состояние как среднее.
Российские оккупанты дроном в Херсоне атаковали херсонца, который был на балконе, он доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как среднее, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает УНН.
В Днепровском районе российские террористы с дрона атаковали херсонца, который был на балконе. 61-летнего мужчину доставили в больницу с переломом, контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами
Он отметил, что медики оценивают его состояние как среднее.
Напомним
Российские оккупанты применили кассетную ракету по порту Одессы, которая на подлете к цели взрывается и в радиусе 200-300 метров все уничтожает.