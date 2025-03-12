У Херсоні росіяни атакували дроном чоловіка на балконі: подробиці

Російські окупанти дроном у Херсоні атакували херсонця, який був на балконі, його доправлено до лікарні. Медики оцінюють його стан як середній, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

У Дніпровському районі російські терористи з дрона атакували херсонця, який був на балконі. 61-річного чоловіка доправлено до лікарні з переломом, контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами - повідомив Мрочко.

Він зазначив, що медики оцінюють його стан як середній.

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