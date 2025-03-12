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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кіпер про удар по порту Одеси: рф застосувала касетну ракету

Київ • УНН

 • 108935 перегляди

російські війська обстріляли порт Одеси, застосувавши касетну ракету, яка вибухає в повітрі. Внаслідок атаки загинули 4 моряки, пошкоджено судна, причали та склади.

Кіпер про удар по порту Одеси: рф застосувала касетну ракету

Російські окупанти застосували касетну ракету по порту Одеси, яка на підльоті до цілі вибухає і в радіусі 200-300 метрів все знищує. Про це повідомив очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає УНН.    

Майже останні два тижні Одеса потерпає щодня від обстрілів, змішані обстріли, це ракети та дрони. Вчора було не виключення, десь близько 20 години вчора прилетіла до порту ракета, касетна ракета, яка на підльоті до цілі, землі вибухає і в радіусі 200-300 метрів все знищує

- розповів Кіпер.  

Контекст

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок атаки російських військ на порт в Одесі загинули четверо моряків - громадян Сирії, ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, ще одне судно, причали та склади для зерна. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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