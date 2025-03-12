Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Российские оккупанты применили кассетную ракету по порту Одессы, которая на подлете к цели взрывается и в радиусе 200-300 метров все уничтожает. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Почти последние две недели Одесса страдает ежедневно от обстрелов, смешанные обстрелы, это ракеты и дроны. Вчера не было исключением, где-то около 20 часов вчера прилетела в порт ракета, кассетная ракета, которая на подлете к цели, земле взрывается и в радиусе 200-300 метров все уничтожает