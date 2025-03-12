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Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Киев • УНН

 • 108929 просмотра

российские войска обстреляли порт Одессы, применив кассетную ракету, которая взрывается в воздухе. В результате атаки погибли 4 моряка, повреждены суда, причалы и склады.

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Российские оккупанты применили кассетную ракету по порту Одессы, которая на подлете к цели взрывается и в радиусе 200-300 метров все уничтожает. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.    

Почти последние две недели Одесса страдает ежедневно от обстрелов, смешанные обстрелы, это ракеты и дроны. Вчера не было исключением, где-то около 20 часов вчера прилетела в порт ракета, кассетная ракета, которая на подлете к цели, земле взрывается и в радиусе 200-300 метров все уничтожает

- рассказал Кипер.  

Контекст

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в результате атаки российских войск на порт в Одессе погибли четверо моряков - граждан Сирии, еще два человека получили ранения, повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, еще одно судно, причалы и склады для зерна. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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