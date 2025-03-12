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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34910 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Удар рф по порту Одеси: загинули 4 моряки-іноземці, пошкоджено судна, причали та склади для зерна

Київ • УНН

 • 26169 перегляди

Внаслідок російської атаки на порт в Одесі загинули четверо громадян Сирії, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, причали та склади із зерном.

Удар рф по порту Одеси: загинули 4 моряки-іноземці, пошкоджено судна, причали та склади для зерна

Внаслідок атаки російських військ на порт в Одесі загинули четверо моряків - громадян Сирії, ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, ще одне судно, причали та склади для зерна, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Вчора ввечері росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос. На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога

- написав Кулеба.

З його слів, у момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. "Абсолютно цивільне судно", - наголосив урядовець.

"Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна", - зазначив він.

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"росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголосив Кулеба.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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