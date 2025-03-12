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Удар рф по порту Одессы: погибли 4 моряка-иностранца, повреждены суда, причалы и склады для зерна

Киев • УНН

 • 26160 просмотра

В результате российской атаки на порт в Одессе погибли четверо граждан Сирии, еще двое получили ранения. Повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, причалы и склады с зерном.

Удар рф по порту Одессы: погибли 4 моряка-иностранца, повреждены суда, причалы и склады для зерна

В результате атаки российских войск на порт в Одессе погибли четверо моряков - граждан Сирии, еще два человека получили ранения, повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, еще одно судно, причалы и склады для зерна, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером россия нанесла удар по порту в Одессе. Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадос. К сожалению, погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому молодому погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь

- написал Кулеба.

По его словам, в момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. "Абсолютно гражданское судно", - подчеркнул чиновник.

"Также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна", - отметил он.

рф нанесла ракетный удар по Одесскому порту: погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar11.03.25, 22:30 • 15131 просмотр

"россия бьет по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Сенатор Грэм угрожает россии санкциями в случае отказа от 30-дневного прекращения огня12.03.25, 00:25 • 22469 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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