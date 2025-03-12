Удар рф по порту Одессы: погибли 4 моряка-иностранца, повреждены суда, причалы и склады для зерна
Киев • УНН
В результате российской атаки на порт в Одессе погибли четверо граждан Сирии, еще двое получили ранения. Повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, причалы и склады с зерном.
В результате атаки российских войск на порт в Одессе погибли четверо моряков - граждан Сирии, еще два человека получили ранения, повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, еще одно судно, причалы и склады для зерна, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером россия нанесла удар по порту в Одессе. Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадос. К сожалению, погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому молодому погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь
По его словам, в момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. "Абсолютно гражданское судно", - подчеркнул чиновник.
"Также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна", - отметил он.
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"россия бьет по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", - подчеркнул Кулеба.
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