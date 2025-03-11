рф нанесла ракетный удар по Одесскому порту: погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Одесскому морскому порту погибли 4 члена экипажа судна MJ Pinar, еще один ранен. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.
рф нанесла очередной ракетный удар по Одесскому морскому порту. Предварительно, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Администрацию морских портов Украины, передает УНН.
Как сообщили в Администрации морских портов Украины, в 20:17 рф нанесла очередной ракетный удар по Одесскому морскому порту. По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время оцениваются масштабы разрушений и уточняется информация о пострадавших.
Городская и областная власть пока не комментировала информацию о ударе по Одесскому морскому порту.
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