В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В городе Одесса зафиксирован взрыв после предупреждения мэра о баллистической угрозе с территории Крыма. В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.
В Одессе на фоне баллистической угрозы прогремел взрыв, передает УНН.
"В городе слышен взрыв!" - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Ранее Труханов сообщил о угрозе баллистики с Крыма.
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В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.