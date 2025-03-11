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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Киев • УНН

 • 81084 просмотра

В городе Одесса зафиксирован взрыв после предупреждения мэра о баллистической угрозе с территории Крыма. В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе на фоне баллистической угрозы прогремел взрыв, передает УНН.

"В городе слышен взрыв!" - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Ранее Труханов сообщил о угрозе баллистики с Крыма.

ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях07.03.25, 12:10 • 15431 просмотр

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В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.

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