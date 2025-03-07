ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях
Киев • УНН
российские войска атаковали газодобывающие объекты ДТЕК на Полтавщине, заставив их остановить работу. В Одесской области продолжаются систематические удары по энергетической инфраструктуре компании - шестая атака за 2,5 недели.
Сегодня утром в Полтавской области были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК. В Одесской области продолжаются атаки на энергетические объекты, за последние два с половиной недели было совершено уже шесть ударов по инфраструктуре компании. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
Сегодня утром в Полтавской области были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК. В результате разрушительных ударов эти объекты прекратили свою работу
В то же время, в Одесской области российские войска продолжают наносить удары по энергетическим объектам ДТЭК. Это уже шестая атака за последние 2,5 недели. На протяжении четырех ночей подряд враг наносит разрушительные удары по инфраструктуре. Несмотря на это, энергетики работают непрерывно, чтобы оперативно восстановить поврежденное оборудование и обеспечить стабильную работу энергосистемы.
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